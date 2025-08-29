Благодаря этому решению мы празднуем 30-летие: Токаев о реформе Конституции 1995 года

Сегодня, 29 августа 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Конституции РК, сообщает Zakon.kz.

Как заявил глава государства, по сути, реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане.

"Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени. Высказывались многочисленные предложения выйти на референдум с проектом новой Конституции, не ограничивать себя поправками в Основной закон. Эти предложения не были лишены смысла, юридически выглядели вполне обоснованными, а в политическом плане – достаточно привлекательными с точки зрения популяризации власти". Касым-Жомарт Токаев

Однако, как напомнил президент, им "было принято решение осуществить реформу Конституции 1995 года, а ее смысловую основу оставить в силе".

"Это было сделано для демонстрации нашей неизменной приверженности основополагающим положениям Конституции в интересах высших ценностей нашего государства – единства народа, обеспечения его спокойной и благополучной жизни, а также внутриполитической ситуации. Благодаря этому решению мы празднуем 30-летие Конституции. Тем не менее, положения Конституции, которые уже не соответствовали новым политическим реалиям и новым задачам всесторонней модернизации общества, были поставлены на утрату в ходе референдума. Мы провели важные преобразования и обновили треть статей Конституции. Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы". Касым-Жомарт Токаев

Теперь, по словам главы государства, в Основном законе Казахстана "закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность".

"Эти изменения укрепили доверие людей к Конституции. Именно ради этого мы и проводили референдум". Касым-Жомарт Токаев

Президент также напомнил, что Закон РК "О республиканском референдуме" был принят четверть века назад, но до сих пор по ряду причин народ не имел возможности голосовать по наиболее значимым вопросам.

"В обществе сложился спрос на то, чтобы наши граждане могли открыто высказывать свою позицию по всем вопросам, касающимся судьбы страны. Поэтому инициативу о проведении референдума поддержал весь народ. Люди с большим воодушевлением проголосовали за поправки в Конституцию. Статья, гласящая, что "единственным источником государственной власти является народ", воплотилась в реальность. Это оказало существенное влияние на политические процессы в обществе. Отныне все важные решения в стране обсуждаются и принимаются всем народом. Яркий пример – недавний референдум о строительстве атомной электростанции". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент назвал решающей роль Нурсултана Назарбаева в процессе принятия Конституции.