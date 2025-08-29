Наш народ прошел исторический путь от степных законов до нынешней Конституции – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 29 августа 2025 года, выступил на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Конституции Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, Казахстан отмечает особую дату.

"30 лет назад на всенародном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. Этот момент стал историческим для нашей страны. Поздравляю всех с юбилеем! Действительно, нет ничего выше нашего Основного закона. Конституция – это незыблемый фундамент нашей Независимости и надежный ориентир укрепления государственности. Казахи – это народ, который всегда жил по законам Великой степи, не отступая от норм чести и совести". Касым-Жомарт Токаев

Далее он привел ярчайшие примеры степных законов:

"Қасым ханның қаска жолы" ("Светлый путь хана Касыма"),

"Есім ханның ескі жолы" ("Исконный путь хана Есима"),

"Жетi жарғы" ("Семь установлений") хана Тауке.

"Эта традиция никогда не прерывалась. Наш народ прошел долгий исторический путь – от законов степи до нынешнего Основного закона. Особую роль в начале прошлого века в этом процессе сыграла казахская интеллигенция. В советское время были заложены основы многих правовых норм. В те годы появилась целая плеяда блестящих юристов". Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что в 1993 году был утвержден первый Основной закон суверенного Казахстана, который определил конституционное устройство.

"Однако вскоре стало ясно, что нужна новая Конституция, соответствующая изменившимся реалиям. В связи с этим был создан специальный совет, в который вошли известные отечественные юристы, активно работавшие над этим важным делом. Были приглашены и зарубежные эксперты. В обсуждении проекта Основного закона участвовали миллионы граждан, были высказаны тысячи предложений". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая, Токаев вспомнил и Нурсултана Назарбаева.

"Говоря о Конституции, важно отдать должное упорному труду первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Будучи главой государства, он сыграл решающую роль в процессе принятия Конституции". Касым-Жомарт Токаев

Конечно, как уточнил президент, время не стоит на месте. За 30 лет в основной закон 6 раз вносились поправки.

"Но будет верным сказать, что самые важные конституционные изменения, кардинально трансформировавшие нашу политико-правовую систему, были приняты три года назад. Тогда многие предлагали провести поправки через Парламент. Но, несмотря на трудности, был выбран иной путь. Я решил следовать принципу, согласно которому важнейшие решения, напрямую определяющие будущее страны, должны приниматься только путем референдума". Касым-Жомарт Токаев

Токаев подчеркнул, что Закон "О республиканском референдуме" был принят четверть века назад, но до сих пор по ряду причин народ не имел возможности голосовать по наиболее значимым вопросам.

"В обществе сложился спрос на то, чтобы наши граждане могли открыто высказывать свою позицию по всем вопросам, касающимся судьбы страны. Поэтому инициативу о проведении референдуме поддержал весь народ. Люди с большим воодушевлением проголосовали за поправки в Конституцию. Статья, гласящая, что "единственным источником государственной власти является народ", воплотилась в реальность". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уверен, что это оказало существенное влияние на политические процессы в обществе.

"Отныне все важные решения в стране обсуждаются и принимаются всем народом", – заключил Токаев.

Материал по теме Заслон семейственности во власти был очень необходим – Токаев о реформе Конституции

О чем еще говорил Токаев, можно прочитать по этой ссылке.