События

Заслон семейственности во власти был очень необходим – Токаев

люди а зале на выступлении Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:32 Фото: akorda.kz
Во время выступления на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Конституции Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев назвал изменение в Конституции, не имеющее аналогов в мире, сообщает Zakon.kz.

Говоря о конституционной реформе в 2022 году, он напомнил, что был закреплен принцип "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".

"Это помогло обеспечить баланс и создать эффективное взаимодействие в системе власти. Важнейшей политико-правовой новацией исторического значения стала норма об избрании президента на один срок продолжительностью семь лет. Такого в Казахстане еще не было", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, по его словам, была создана уникальная система управления, которая работает на основе новых принципов и дает возможность лучше регулировать политические процессы в стране.

"Таким образом, в нашей стране сложилась уникальная модель власти. Система государственного управления стала функционировать по новым принципам, благодаря которым политические процессы стали гораздо более понятными, предсказуемыми и прозрачными. В частности, введен запрет близким родственникам президента занимать руководящие должности в системе государственного управления. Поставлен заслон семейственности во власти. Эта мера тоже была очень необходимой. Данное важнейшее политико-правовое решение, получившее всенародную поддержку, стало конституционной инновацией, не имеющей аналогов в мире", – резюмировал глава государства.

На мероприятии президент также вспомнил, как было принято решение провести конституционную реформу.

