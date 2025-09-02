#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Политика

Умут Шаяхметова избрана председателем Совета директоров Глобального договора ООН в Центральной Азии

Избрана председателем Совета директоров Глобального договора ООН в ЦА, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 14:44 Фото: Зангар Скаков
В рамках утвержденной стратегии группы Halyk на 2025-2027 годы были определены стратегические приоритеты, базирующиеся на приверженности Целям устойчивого развития ООН: из 17 целей были выбраны 12 наиболее актуальных для банка.

Также перед участниками стояла задача по формированию Совета директоров Глобального договора ООН в Центральной Азии и избранию его председателя. Заявки на участие в высшем уполномоченном органе принимались в мае текущего года, а в период с июня по август была проведена всесторонняя оценка представленных кандидатур. По итогам отбора были определены 9 кандидатов, в результате голосования председателем Совета директоров локального офиса Глобального договора ООН в Центральной Азии стала Умут Шаяхметова.

В процедуре голосования участвовали представители 89 компаний из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Проголосовать можно было как через Google-форму по QR-коду, так и на бумажном бланке. Решение по каждому кандидату принималось простым большинством голосов.


"Наш опыт и пример важны не только для финансового сектора, но и для повышения эффективности работы Глобального договора ООН в Центрально-Азиатском регионе. Halyk одним из первых поддержал внедрение принципов ESG и на деле доказал свою приверженность Целям устойчивого развития. Речь идет о защите прав человека, заботе об окружающей среде, внедрении гендерного равенства и инклюзивности, содействии устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и созданию достойных условий жизни для всех граждан", – отметила Умут Шаяхметова.

Напомним, что Halyk стал первым казахстанским фининститутом, который начал ежегодно выпускать ESG-отчет в соответствии с международными стандартами GRI. В 2022 году Halyk вновь первым из казахстанских банков присоединился к Глобальному договору ООН и опубликовал отчет об устойчивом развитии в соответствии с рекомендациями TCFD в июле 2023 года. В рамках утвержденной стратегии Группы Halyk на 2022-2024 годы были определены стратегические приоритеты, базирующиеся на приверженности Целям устойчивого развития ООН: из 17 целей были выбраны 11 наиболее актуальных для банка.

Также в июле 2024 года Умут Шаяхметова стала победителем конкурса SDG Pioneers in Central Asia – "Пионеры в достижении Целей устойчивого развития в Центральной Азии", организованным ООН. Данный конкурс проводился в Центральной Азии впервые. В числе 10 его финалистов были руководители и представители крупнейших компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: