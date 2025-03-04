В Алматы откроют центр ООН для развития Центральной Азии и Афганистана

Фото: pixabay

4 марта при соавторстве 152 стран Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня при соавторстве 152 стран Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", – сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай. Он добавил, что это значимый внешнеполитический успех Казахстана. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем государствам-партнерам за поддержку казахстанской инициативы. Президент считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе. Ранее сообщалось, что Илон Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН.

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