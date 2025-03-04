#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
499.74
525.23
5.6
События

В Алматы откроют центр ООН для развития Центральной Азии и Афганистана

центр ООН откроют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 22:45 Фото: pixabay
4 марта при соавторстве 152 стран Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня при соавторстве 152 стран Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", – сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

Он добавил, что это значимый внешнеполитический успех Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем государствам-партнерам за поддержку казахстанской инициативы. Президент считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе.

Ранее сообщалось, что Илон Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: