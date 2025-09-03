Что еще посетил Токаев в Пекине после военного парада

В пресс-службе президента Казахстана 3 сентября 2025 года рассказали, куда отправились высокие гости после военного парада, который прошел в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что за военным парадом на площади Тяньаньмэнь с трибун наблюдали Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Нарендра Моди, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Ким Чен Ын, а также другие лидеры стран.

После глава нашего государства и другие высокие гости направились в Дом народных собраний, где для них организовали торжественный прием.

"Президент Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный прием от имени Председателя КНР Си Цзиньпина в честь высоких гостей, участвовавших в параде по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в среду.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года находится с визитом Китае.