Политика

Токаев по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Председатель Китайской Народной Республики, председатель КНР Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин, казахстанско-китайские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года посетит с визитом Китайскую Народную Республику. Об этом сегодня, 26 августа, рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства:

  • 31 августа – 1 сентября президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине.
  • 2 сентября глава государства в Пекине выступит на заседании Делового совета "Казахстан – КНР" и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.
  • 3 сентября Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

16-17 июня 2025 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил с визитом Казахстан. По итогам переговоров президента РК и председателя КНР было подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Затем Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков. 18 июня глава государства лично проводил главу КНР в аэропорту Астаны.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: