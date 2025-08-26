Токаев по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года посетит с визитом Китайскую Народную Республику. Об этом сегодня, 26 августа, рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства:

31 августа – 1 сентября президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине.

президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине. 2 сентября глава государства в Пекине выступит на заседании Делового совета "Казахстан – КНР" и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

глава государства в Пекине выступит на заседании Делового совета "Казахстан – КНР" и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний. 3 сентября Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Материал по теме Как Астану подготовили к визиту председателя КНР Си Цзиньпина – фоторепортаж

16-17 июня 2025 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил с визитом Казахстан. По итогам переговоров президента РК и председателя КНР было подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Затем Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков. 18 июня глава государства лично проводил главу КНР в аэропорту Астаны.