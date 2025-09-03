Военная техника, высокие гости и воздушные шары: масштабы парада в Пекине показала Акорда
Фото: akorda.kz
Пресс-служба президента Казахстана 3 сентября 2025 года поделилась фотографиями военного парада в Пекине, сообщает Zakon.kz.
Ранее мы писали, что за военным парадом на площади Тяньаньмэнь с трибун наблюдали Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Нарендра Моди, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Ким Чен Ын, а также другие лидеры стран.
Позднее в Telegram-канале Акорды были опубликованы фотографии с военного парада, посвященного 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов. На них можно увидеть военную технику, высоких гостей и масштабы мероприятия.
Материал по теме
Китай продемонстрировал ядерную военную технику на параде в Пекине
После военного парада Касым-Жомарт Токаев и другие высокие гости направились в Дом народных собраний в Пекине, где в честь них организовали торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript