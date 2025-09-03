#АЭС в Казахстане
Политика

Военная техника, высокие гости и воздушные шары: масштабы парада в Пекине показала Акорда

военный парад в Пекине, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 10:47 Фото: akorda.kz
Пресс-служба президента Казахстана 3 сентября 2025 года поделилась фотографиями военного парада в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что за военным парадом на площади Тяньаньмэнь с трибун наблюдали Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Нарендра Моди, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Ким Чен Ын, а также другие лидеры стран.

Позднее в Telegram-канале Акорды были опубликованы фотографии с военного парада, посвященного 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов. На них можно увидеть военную технику, высоких гостей и масштабы мероприятия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 10:47
Китай продемонстрировал ядерную военную технику на параде в Пекине

После военного парада Касым-Жомарт Токаев и другие высокие гости направились в Дом народных собраний в Пекине, где в честь них организовали торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
