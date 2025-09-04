#АЭС в Казахстане
Политика

Министр обороны проверил боевую готовность и условия службы в Шымкентском гарнизоне

Шымкентский гарнизон, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 16:50 Фото: МО РК
В регионе руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил ряд воинских частей и учреждений, где ознакомился с их деятельностью, инфраструктурой и условиями службы военнослужащих.

В городском призывном пункте, где 2 сентября стартовала осенняя призывная кампания, он изучил условия, созданные для призывников и порядок прохождения контрольной медицинской комиссии. Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов побеседовал с первыми новобранцами и ветеранами Вооруженных сил. Глава оборонного ведомства проверил инфраструктуру и уровень боевой готовности подразделений Сил специальных операций. В учебно-тренировочном комплексе ему продемонстрировали действия по штурму здания и ведению боя в городской местности.

Фото: МО РК

В городской бригаде территориальной обороны министр обороны заслушал доклад о ходе выполнения мероприятий по переподготовке резервистов, осмотрел созданную для проведения практических занятий инфраструктуру, в том числе оборудованную штурмовую полосу. Руководитель ведомства отметил важность подобных тренировок для повышения выучки личного состава, его готовности действовать слаженно и эффективно в критических условиях.

Фото: МО РК

В одном из крупнейших воинских соединений – механизированной бригаде регионального командования "Юг" министр обороны обратил особое внимание на социально-бытовые условия, созданные для военнослужащих срочной службы. Необходимо отметить, что солдаты обеспечены всеми необходимыми принадлежностями для личной гигиены. В каждой тумбочке имеется полный набор средств. Даурен Косанов отметил положительный опыт организации медицинского обеспечения личного состава.

Фото: МО РК

В части на каждого военнослужащего срочной службы заведена индивидуальная медицинская карта с фиксацией данных о состоянии здоровья. Детальный учет всех параметров позволяет знать потребности солдат и своевременно обеспечивать их необходимыми медикаментами. Министр подчеркнул значение навыков оказания первой помощи в экстренных ситуациях.

Фото: МО РК

По итогам поездки министр обороны дал ряд конкретных поручений по качественному отбору призывников на срочную воинскую службу, организации обучения личного состава и совершенствованию методов боевой подготовки.

Айсулу Омарова
