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Политика

Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон

Алматинский гарнизон МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 12:30 Фото: МО РК
В ходе рабочей поездки в Алматинский гарнизон министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов ознакомился с инфраструктурой учебного центра "Берег", деятельностью воинской части десантно-штурмовых войск и посетил детский военно-патриотический центр "Жас десантшы".

Командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев ознакомил главу оборонного ведомства с ходом ремонтных и строительных работ в учебном центре "Берег" Десантно-штурмовых войск. Он рассказал, что проводится подготовка водителей бронетранспортеров и бронированных машин "Арлан" для нужд десантно-штурмовых войск. В настоящее время осуществляется строительство новой просторной столовой, зданий штаба, КПП, капитальный ремонт существующих казарм и возведение новых.

Фото: МО РК

При посещении 38-й десантно-штурмовой бригады имени Райымбека батыра министр обороны посетил класс воздушно-десантной подготовки, подробно расспросил о задачах воинской части и акцентировал внимание на строгое соблюдение мер безопасности при прыжках с парашютом и выполнении других учебно-боевых задач.

Фото: МО РК

В детском военно-патриотическом центре "Жас десантшы" главу оборонного ведомства встретили воспитанники центра. Дети поделились с министром обороны, что теперь для того, чтоб посещать кружки и секции им не нужно выезжать в город.

Фото: МО РК

Напомним, что развивающий центр для детей открыт в прошлом году. В семьях алматинских десантников, которые большую часть времени проводят на службе, свыше 3000 детей школьного возраста. Для этих ребят в центре на бесплатной основе функционируют секции по роботехнике, шахматам, ораторскому мастерству, мобилографии, хореографии, рисованию, английскому языку и обучению игре на домбре.

Фото: МО РК

В завершение рабочей поездки генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов поставил перед командующим Десантно-штурмовыми войсками ряд задач по развитию войск, поддержанию высокого уровня боеготовности и морального духа личного состава.

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Айсулу Омарова
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