Министр обороны проинспектировал воинские части Шымкентского гарнизона

В южном регионе руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с акимом города республиканского значения и посетил ряд воинских частей.

На взлетно-посадочной полосе авиационной базы Шымкента министр обороны принял доклад командующего войсками Регионального командования "Юг" генерал-майора Куанышбека Уштаева о боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей.

Фото: Минобороны РК

В Шымкенте состоялась встреча министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с акимом города Габитом Сыздыкбековым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области строительства, ремонта и эксплуатации объектов военной инфраструктуры.

В воинской части 36814 Шымкентского гарнизона генерал-полковник Руслан Жаксылыков заслушал доклад командира о предназначении, боевых возможностях и укомплектованности подразделений. Министр обороны акцентировал внимание на повышении качества боевой подготовки, оснащении части вооружением и военной техникой. От этих составляющих, а также от состояния морально-боевого духа, заметил он, во многом зависит боеспособность части.

Фото: Минобороны РК

Кроме того, в воинских частях глава оборонного ведомства ознакомился с жилищно-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих, осмотрел казармы, столовые и социально-культурные объекты.



На авиабазе Сил воздушной обороны Шымкента генерал-полковник Руслан Жаксылыков осмотрел инфраструктуру части, авиатренажеры, позволяющие летному экипажу отрабатывать задачи в области пилотажа и применения авиационных средств поражения.

По итогам рабочей поездки министр обороны дал ряд поручений по повышению качества боевой подготовки, боеготовности войск и обустройству объектов военной инфраструктуры.