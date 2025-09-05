#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Политика

Президент Токаев встретился с высоким гостем из Монголии

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 15:09 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 5 сентября в Акорде, президент подчеркнул, что первый визит Дашзэгвийна Амарбаясгалана в качестве председателя Парламента в нашу страну будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Токаев сообщил, что по итогам его визита в Монголию в октябре прошлого года межправительственные и межведомственные связи вышли на качественно новый уровень. Глава государства также упомянул свою недавнюю беседу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС в Китае.

"Монголия – наш надежный и важный партнер в Азии. Прочная дружба и стратегическое партнерство между двумя странами имеют глубокие корни, что обусловлено схожестью наших традиций, культуры и общей историей. Поэтому мы готовы к совместной работе по углублению отношений", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность наращивания межпарламентских контактов. Казахстан заинтересован во всестороннем укреплении стратегического партнерства с дружественной Монголией.

Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.

"Убежден, что этот визит ознаменует начало новой главы в развитии двусторонних отношений. Считаю, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и братства между нашими народами, история и обычаи которых тесно переплетены с кочевой цивилизацией. С большим удовлетворением отмечаю активизацию визитов и переговоров на высшем уровне между нашими странами в последние годы", – заявил он.

На встрече также обсуждались вопросы межпарламентской дипломатии, торгово-экономического, межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Президент сегодня, 5 сентября, также принял участие в торжественной церемонии поздравления работников нефтегазовой отрасли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев поручил подготовить столицу к зиме и решить проблемы с ливневкой
Политика
16:06, Сегодня
Токаев поручил подготовить столицу к зиме и решить проблемы с ливневкой
В Казахстане впервые испытали автоматизированную систему управления Сил воздушной обороны
Политика
14:50, Сегодня
В Казахстане впервые испытали автоматизированную систему управления Сил воздушной обороны
В Мангистау стартовал первый в Центральной Азии проект по развитию морской аквакультуры
Политика
14:27, Сегодня
В Мангистау стартовал первый в Центральной Азии проект по развитию морской аквакультуры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: