События

Токаев дал несколько поручений по развитию Астаны

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 15:00 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев дал несколько поручений акиму Астаны Женису Касымбеку и министру экологии Ерлану Нысанбаеву во время масштабной экоакции в столице, сообщает Zakon.kz.

Первое поручение президент дал министру экологии и акиму столицы – ускорить строительство завода по переработке твердых бытовых отходов в Астане. Министр и аким отчитались о проделываемой работе.

После отчета акима Жениса Касымбека президент отметил, что в столице еще предстоит большая работа.

Затем президент заявил о недопустимости вандализма. Аким Астаны отчитался, что полиция ежедневно борется с вандалами.

В заключение глава государства отметил, что Астану надо сделать зеленым городом.

Также сегодня, 11 октября, Токаев принял участие в экологической акции в Ботаническом саду Астаны и поблагодарил молодежь за участие в общественной работе.

Айсулу Омарова
