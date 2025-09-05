#АЭС в Казахстане
Политика

Совместное заседание палат Парламента созывают в Казахстане 8 сентября

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 16:22 Фото: senate.parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как говорится в тексте распоряжения, опубликованного сегодня, 5 сентября 2025 года:

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 8 сентября 2025 года в 11:00 в Астане".

На этом же заседании ожидается выступление президента Касым-Жомарта Токаева с ежегодным Посланием.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: