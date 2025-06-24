Совместное заседание палат Парламента созывают в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как говорится в тексте распоряжения, опубликованного сегодня, 24 июня 2025 года: "В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 27 июня 2025 года в 10:00 часов в городе Астане". Одно из последних заседаний состоялось 2 сентября 2024 года.

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