Совместное заседание палат Парламента созывают в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Как говорится в тексте распоряжения, опубликованного сегодня, 24 июня 2025 года:
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 27 июня 2025 года в 10:00 часов в городе Астане".
Одно из последних заседаний состоялось 2 сентября 2024 года.
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