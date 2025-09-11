#АЭС в Казахстане
Политика

Количество депутатов изменится в новом Парламенте – мнение Ашимбаева

Маулен Ашимбаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 11:43 Фото: parlam.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев 11 сентября 2025 года в кулуарах палаты поделился своим видением по поводу того, каким будет однопалатный Парламент, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, глава государства высоко оценил деятельность Сената.

"Президент подчеркнул, что Сенат был и остается важнейшим механизмом законодательного процесса и гарантом реформ в нашей стране. С участием сенаторов принимались очень важные законы и вносились поправки. И в этом плане Сенат внес очень важный вклад в формирование правовой основы нашего независимого государства. В то же время жизнь не стоит на месте, политический процесс продолжается, и развитие Парламента должно соответствовать тенденциям развития страны", – сказал Ашимбаев.

Он перечислил наиболее важные функции Сената, отметив, что полномочия двух палат будут объединять. При этом изменится и количество депутатов.

"Это будет новый Парламент, новое качество. Сегодня Сенат выполняет важные функции – дает согласие на назначение президентом председателя Нацбанка, генерального прокурора, председателя КНБ, избирает по представлению президента председателя и судей Верховного суда. В новом Парламенте полномочия двух палат будут объединяться. Кроме того, видимо, будет обсуждаться и вопрос по количеству депутатов в новом Парламенте", – заключил спикер.

8 сентября 2025 года в своем Послании народу Казахстана глава государства объявил об инициативе по реформе Парламента – он станет однопалатным. Все новости по Посланию-2025 можно прочитать здесь.

Азамат Сыздыкбаев
