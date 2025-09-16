Рабочая поездка в Акмолинскую область: куда первым делом отправился Касым-Жомарт Токаев

Во время рабочей поездки в Акмолинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 сентября 2025 года, проинформировали в пресс-службе президента РК:

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в этом году посевные площади в регионе увеличились на 300 тыс. га, достигнув 5,5 млн га".

На агропредприятиях области, по прогнозным данным, урожай зерновых культур составит более 7 млн тонн, а валовый сбор масличных – свыше 650 тыс. тонн.

На сегодняшний день собрано 3,6 млн тонн зерна при средней урожайности 15,4 центнера с га. Урожай отличается высоким качеством.

Во исполнение поручения главы государства в регионе продолжается работа по расширению площадей высокоурожайных масличных культур.

По сравнению с 2023 годом их объем увеличился в 2,5 раза, достигнув 495 тыс. га.

Одним из успешных многопрофильных предприятий является ТОО "Зеренді сақтау өнімдері". Как рассказал директор хозяйства Ербол Жауаров, хозяйство занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также разведением крупного рогатого скота и лошадей.

Кроме того, агропредприятие имеет собственный маслозавод мощностью 2,5 тыс. тонн, птицефабрику и мельницу.

Также сообщается, что президент побеседовал с руководителями сельхозформирований Акмолинской области о состоянии дел в отрасли, достижениях фермеров и существующих проблемах.

Как отметил глава государства, погода в этом году – благоприятная.

"Правительство оказывает необходимую поддержку, обеспечивая горюче-смазочными материалами и заранее предоставляя льготные кредиты. Мы ожидаем хороший урожай зерна. Стоит задача, я об этом говорил в Послании, развивать глубокую переработку. Производство продукции в сельском хозяйстве в 2024 году составило 8 трлн 250 млрд тенге. Это и много, и мало одновременно. По сравнению с другими государствами региона, конечно, сельское хозяйство у нас показывает хорошие результаты. Но в объеме ВВП это примерно 6%, то есть надо увеличивать долю отрасли в экономике в целом. Сельское хозяйство – это наш актив. Все-таки 12 млн тонн экспортного потенциала зерна – это приличный показатель. Уже сейчас у нас зерно закупают и в Европе. Как я говорил в Послании, партия зерна впервые ушла во Вьетнам, где-то 15 тыс. тонн", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем глава государства сообщил, что в ноябре этого года в Астане состоится второй Агрофорум, на котором будут рассмотрены вопросы развития отрасли и господдержки АПК.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область.