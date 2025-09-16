#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область

Касым-Жомарт Токаев, визит, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 10:40 Фото: akorda.kz
Сегодня, 16 сентября 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованным данным Акорды, президент планирует посетить ряд агропромышленных и социальных объектов региона.

Также известно, что важным пунктом программы поездки станет совещание с участием руководства ряда областей по вопросу уборочной кампании.

Днем ранее, 15 сентября, под председательством президента состоялось заседание Совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения кибербезопасности и защищенности цифровой среды для граждан.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
