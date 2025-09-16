Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область
Фото: akorda.kz
Сегодня, 16 сентября 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область, сообщает Zakon.kz.
Согласно опубликованным данным Акорды, президент планирует посетить ряд агропромышленных и социальных объектов региона.
Также известно, что важным пунктом программы поездки станет совещание с участием руководства ряда областей по вопросу уборочной кампании.
Днем ранее, 15 сентября, под председательством президента состоялось заседание Совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения кибербезопасности и защищенности цифровой среды для граждан.
