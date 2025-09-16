Токаев о предстоящей поездке: Я дал обещание, и пришло время его выполнить

Во время рабочей поездки в Акмолинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев раскрыл, какой еще регион планирует посетить в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Своими планами президент поделился на совещании по вопросу уборочной кампании с аграриями четырех областей, которое прошло 16 сентября в Зерендинском районе.

"В этом году я планирую посетить Костанайскую область. В своем Послании я отдельно отметил эту область и сказал, что необходимо уделить приоритетное внимание Торгайскому региону. В этом году я обязательно поеду в Аркалык. В свое время я дал обещание, и пришло время его выполнить. Торгайский регион должен быть в зоне особого внимания", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область. Президент первым делом ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе. Позднее на совещании в Зерендинском районе президент озвучил главную цель визита в Акмолинскую область, а также обратился ко всем аграриям страны.