#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
События

Токаев о предстоящей поездке: Я дал обещание, и пришло время его выполнить

фермеры, поле, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 15:23 Фото: akorda.kz
Во время рабочей поездки в Акмолинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев раскрыл, какой еще регион планирует посетить в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Своими планами президент поделился на совещании по вопросу уборочной кампании с аграриями четырех областей, которое прошло 16 сентября в Зерендинском районе.

"В этом году я планирую посетить Костанайскую область. В своем Послании я отдельно отметил эту область и сказал, что необходимо уделить приоритетное внимание Торгайскому региону. В этом году я обязательно поеду в Аркалык. В свое время я дал обещание, и пришло время его выполнить. Торгайский регион должен быть в зоне особого внимания", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область. Президент первым делом ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе. Позднее на совещании в Зерендинском районе президент озвучил главную цель визита в Акмолинскую область, а также обратился ко всем аграриям страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом – Токаев
16:02, Сегодня
Социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом – Токаев
С кем еще встретился Токаев в Туркестане
14:03, 27 сентября 2024
С кем еще встретился Токаев в Туркестане
Важные заявления Токаева на сессии АНК – появился полный текст выступления
16:49, 25 апреля 2024
Важные заявления Токаева на сессии АНК – появился полный текст выступления
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: