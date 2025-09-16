Токаев озвучил главную цель визита в Акмолинскую область

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 16 сентября 2025 года, провел в Зерендинском районе Акмолинской области совещание по вопросу уборочной кампании с аграриями региона, сообщает Zakon.kz.

Глава государства в своем выступлении уточнил, что специально прибыл в Акмолинскую область для знакомства с ходом уборочной кампании.

По его словам, необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай.

"От этой работы напрямую зависит продовольственная безопасность в стране и стабильность внутреннего рынка. В случае успешного проведения уборочной кампании возрастет наш экспортный потенциал, появится возможность увеличения поставок за рубеж. Прошлый год был успешным для сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Благодаря самоотверженным усилиям аграриев собран рекордный урожай зерновых. Это можно назвать результатом правильного применения агротехнологий. В целом, это обеспечило более высокий, чем в других отраслях, рост объемов производства в сельском хозяйстве. Итоги работы за 8 месяцев текущего года неплохие. Принятые меры по повышению технологического потенциала производства показывают свою эффективность". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая Токаев поручил ускорить внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство.

Наряду с этим глава государства призвал в полной мере раскрыть потенциал животноводства.

"До конца года будет разработана программа развития животноводства. Данный документ позволит получить льготные средства на длительный срок. Мы сможем обеспечить прозрачность и эффективность во всех отраслях экономики только с помощью полной цифровизации. Подробно остановился на этом вопросе в своем Послании. Следует ускорить внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство. Для полного отслеживания процессов в растениеводстве и животноводстве необходимо использовать цифровые подходы. В этой работе важно наладить взаимодействие с IТ-бизнесом". Касым-Жомарт Токаев

В завершение Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на развитие сельского хозяйства из бюджета выделяются значительные средства.

Следовательно, уточнил он, каждая выполняемая работа, каждое мероприятие должны иметь четкий результат и оказывать положительное влияние на аграрную отрасль.

"Государство всегда оказывает поддержку добросовестно работающим фермерам. Я уделяю особое внимание сельскому хозяйству, и эта отрасль будет находиться под моим особым контролем. Как говорится, "легка ноша, поднятая сообща". Поэтому уверен, что вместе мы завершим эту важную кампанию вовремя и успешно". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область

Немного ранее в Акорде предоставили красивые фото из региона.