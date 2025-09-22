#АЭС в Казахстане
Политика

Крупнейший в мире фонд прямых инвестиций заинтересовался Казахстаном

встреча с президентом , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 19:22 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Cerberus Capital Management Фрэнка Бруно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства высоко оценил глобальное лидерство Cerberus Capital Management в управлении инвестициями, приветствуя заинтересованность компании в финансировании инфраструктурных проектов в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

По словам президента, стратегия компании соответствует приоритетам Казахстана по диверсификации национальной экономики. Наша страна активно приступила к расширению пропускной способности маршрута, привлекая инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Фото: Акорда

Глава государства также отметил, что подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора как одного из важных торговых путей. За последние пять лет объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился в шесть раз.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил Cerberus принять участие в цифровых инициативах Казахстана, отметив значительный опыт компании в масштабировании технологических платформ и цифровых экосистем.

"Мы разделяем ваш оптимизм в отношении потенциала развития Среднего коридора. Позвольте поблагодарить вас, господин президент, и ваших замечательных людей за совместную работу над этим проектом. Ваша команда отличается высочайшим профессионализмом. Я также хотел бы особо отметить ваши планы по обеспечению экономического роста страны. Мы разделяем оптимизм в отношении совместного с Казахстаном развития Среднего коридора и возможностей в сферах логистики и телекоммуникаций". Главный исполнительный директор Cerberus Capital Management Фрэнк Бруно

Ранее сообщалось, что Amazon планирует в Казахстане сформировать региональный хаб спутниковой связи.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
