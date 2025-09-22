#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев обсудил увеличение двустороннего товарооборота между Казахстаном и США

Токаев в США, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 00:47 Фото: Акорда
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента и главного исполнительного директора Торговой палаты США Сюзанн Кларк, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе беседы обсуждались вопросы налаживания долгосрочного сотрудничества с целью увеличения двустороннего товарооборота.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал итоги недавней американской торгово-инвестиционной миссии высокого уровня в Казахстане, отметив, что наша страна является ключевым партнером Соединенных Штатов в Центральной Азии. Он подчеркнул, что Казахстан привержен построению эффективного взаимодействия с правительством США и представителями деловых кругов.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку содержанию сегодняшнего разговора с президентом Дональдом Трампом, а также встреч с министром торговли Говардом Латником и руководством ряда крупных американских компаний.

В свою очередь Сюзанн Кларк подтвердила наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Участники встречи рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

Ранее сообщалось, что Токаев выступил на заседании Круглого стола с участием представителей американского бизнеса.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
