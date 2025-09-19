Токаев посетит Нью-Йорк: названы даты
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21-23 сентября 2025 года посетит с рабочим визитом Нью-Йорк, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 19 сентября, стало известно из Telegram-канала Акорды:
"Президент примет участие в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций. В ходе визита состоится круглый стол с капитанами бизнеса США, также запланированы встречи с руководителями ведущих мировых компаний".
Касым-Жомарт Токаев анонсировал выступление в Нью-Йорке 8 сентября 2025 года, когда выступал с Посланием народу Казахстана.
Материал по теме
Визит в Нью-Йорк: на что хотел обратить внимание Токаев, выступая с главной международной трибуны ООН
Отметим, что президент Казахстана был с рабочим визитом в Нью-Йорке в сентябре 2023 года. Тогда, помимо саммита "Центральная Азия – США", Касым-Жомарт Токаев принял участие в общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с представителями крупных международных бизнес-компаний, а также провел двусторонние переговоры с президентами ряда государств, в том числе Венгрии, Ирана, Финляндии, Эстонии, Кении и Румынии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript