Политика

Токаев посетит Нью-Йорк: названы даты

президент РК Касым-Жомарт Токаев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 09:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21-23 сентября 2025 года посетит с рабочим визитом Нью-Йорк, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 сентября, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Президент примет участие в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций. В ходе визита состоится круглый стол с капитанами бизнеса США, также запланированы встречи с руководителями ведущих мировых компаний".

Касым-Жомарт Токаев анонсировал выступление в Нью-Йорке 8 сентября 2025 года, когда выступал с Посланием народу Казахстана.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 09:35
Визит в Нью-Йорк: на что хотел обратить внимание Токаев, выступая с главной международной трибуны ООН

Отметим, что президент Казахстана был с рабочим визитом в Нью-Йорке в сентябре 2023 года. Тогда, помимо саммита "Центральная Азия – США", Касым-Жомарт Токаев принял участие в общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с представителями крупных международных бизнес-компаний, а также провел двусторонние переговоры с президентами ряда государств, в том числе Венгрии, Ирана, Финляндии, Эстонии, Кении и Румынии.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
