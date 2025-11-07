Токаев и Трамп встретились в США
Фото: Акорда
7 ноября глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме, сообщает Zakon kz.
Фото: Акорда
На встрече от Казахстана участвовал вице-премьер Ермек Кошербаев. США представляли:
- вице-президент Джей Ди Вэнс;
- госсекретарь Марко Рубио;
- министр финансов Скотт Бессент.
Как передает Акорда, подробности будут опубликованы в ближайшее время.
Фото: Акорда
Ранее Акорда опубликовала видео прибытия президента Токаев в Белый дом. До этого, президент Казахстана встретился с основателями отечественных IT-стартапов, выходящих на международные рынки.
