События

Токаев и Трамп встретились в США

Встреча Токаева и Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 05:25 Фото: Акорда
7 ноября глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме, сообщает Zakon kz.

Фото: Акорда

На встрече от Казахстана участвовал вице-премьер Ермек Кошербаев. США представляли:

  • вице-президент Джей Ди Вэнс;
  • госсекретарь Марко Рубио;
  • министр финансов Скотт Бессент.

Как передает Акорда, подробности будут опубликованы в ближайшее время.

Фото: Акорда

Ранее Акорда опубликовала видео прибытия президента Токаев в Белый дом. До этого, президент Казахстана встретился с основателями отечественных IT-стартапов, выходящих на международные рынки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
