Токаев и Трамп встретились в США

7 ноября глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме, сообщает Zakon kz.

Фото: Акорда

На встрече от Казахстана участвовал вице-премьер Ермек Кошербаев. США представляли:

вице-президент Джей Ди Вэнс;

госсекретарь Марко Рубио;

министр финансов Скотт Бессент.

Как передает Акорда, подробности будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее Акорда опубликовала видео прибытия президента Токаев в Белый дом. До этого, президент Казахстана встретился с основателями отечественных IT-стартапов, выходящих на международные рынки.