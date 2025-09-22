Казахстан подписал соглашение с мировым поставщиком оборудования на 4,2 млрд долларов
Как пишет Акорда, документы предусматривают поставку в нашу страну 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.
Признанный мировой лидер в области транспортных технологий является одним из основных партнеров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана.
С 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. За этот период компания инвестировала более 230 млн долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45%.
В июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, ставший площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров.
Кроме того, пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора.
Фото: Акорда
Президент поздравил Серджио Гора c назначением на пост Специального представителя президента США по делам Южной и Центральной Азии и посла США в Индии, отметив, что правительство Казахстана будет оказывать всестороннюю поддержку его миссии.
Глава государства выразил готовность к продолжению диалога, ориентированного на достижение практических результатов по дальнейшему укреплению казахско-американского стратегического партнерства.
Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию торгово-экономического взаимодействия. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна является ключевым экономическим партнером США в Центральной Азии.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
Ранее Вице-президент Meta и Токаев обсудили развитие ИИ в Казахстане.