Политика

Казахстан подписал соглашение с мировым поставщиком оборудования на 4,2 млрд долларов

встреча с президентом , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 21:10 Фото: Акорда
В рамках рабочего визита главы государства в США в присутствии министра торговли Говарда Лютника состоялась церемония подписания соглашений с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, документы предусматривают поставку в нашу страну 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.

Признанный мировой лидер в области транспортных технологий является одним из основных партнеров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана.

С 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. За этот период компания инвестировала более 230 млн долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45%. 

В июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, ставший площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров. 

Кроме того, пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора.

Фото: Акорда

Президент поздравил Серджио Гора c назначением на пост Специального представителя президента США по делам Южной и Центральной Азии и посла США в Индии, отметив, что правительство Казахстана будет оказывать всестороннюю поддержку его миссии.

Глава государства выразил готовность к продолжению диалога, ориентированного на достижение практических результатов по дальнейшему укреплению казахско-американского стратегического партнерства.

Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию торгово-экономического взаимодействия. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна является ключевым экономическим партнером США в Центральной Азии.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Ранее Вице-президент Meta и Токаев обсудили развитие ИИ в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
