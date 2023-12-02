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Какие соглашения подписал Казахстан на саммите в Дубае

подписание соглашений Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, участвующий в работе Всемирного климатического саммита СОР 28 в Дубае, посетил церемонию подписания ряда соглашений между государственными органами и бизнес-структурами Казахстана и других стран, сообщает Zakon.kz.

В присутствии главы государства были подписаны следующие документы:

  1. Межправительственное соглашение между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о реализации проекта ветровой электростанции (1 ГВт);
  2. Меморандум между министерством энергетики Республики Казахстан, АО "Самрук-Казына" и Министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов о взаимопонимании по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Республики Казахстан;
  3. Меморандум о взаимопонимании между Qazaqstan Investment Corporation и ADQ по стратегическому партнерству;
  4. Соглашение об инвестициях между Правительством Республики Казахстан, ТОО "Актас Энерджи" и TotalEnergies о реализации проекта "Разработка, строительство и эксплуатация электростанции, использующей энергию ветра, общей мощностью 1 ГВт, с использованием аккумуляторной системы накопления энергии мощностью 300 мегаватт/600 мегаватт-час, в районе поселка Мирный, Жамбылская область";
  5. Соглашение между АО "Самрук-Казына" и ACWA Power о совместной разработке проекта по строительству ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии;
  6. Соглашение между "Самрук-Казына" и PresightAI о создании совместного предприятия для реализации проектов в области цифровизации и информационных технологий;
  7. Меморандум между АО "НК "Казмунайгаз" и AD Ports Group о взаимопонимании по созданию судоремонтного и судостроительного предприятия в Казахстане;
  8. Соглашение между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и Abu Dhabi Ports Group о создании совместного предприятия;
  9. Меморандум о сотрудничестве между НПП "Атамекен", ТОО "SAFC" и SEFE Marketing & Trading по реализации лесоклиматических проектов;
  10. Соглашение между АО "НАК "Казатомпром" и Emirates Nuclear Energy Corporation о поставке концентратов природного урана.

На полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата глава государства встретился с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов, управляющим директором холдинга ADQ и принял председателя Совета директоров ACWA Power.

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