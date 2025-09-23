#АЭС в Казахстане
Политика

Инвестиции на 5,2 млрд долларов: Казахстан и США подписали 11 соглашений

визит Касым-Жомарта Токаева в США, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 17:38 Фото: akorda.kz
В рамках рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк были подписаны 11 соглашений и меморандумов между крупными компаниями Казахстана и США, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 сентября 2025 года, заявил помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай:

"Документы предусматривают инвестиции в экономику нашей страны на сумму 5,2 млрд долларов и охватывают такие стратегически важные отрасли, как транспорт, логистика, энергетика и информационные технологии".

Руслан Желдибай уточнил, что сторонами соглашений выступили "Казахтелеком", КТЖ, "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", Amazon Kuiper, International Finance Corporation, Lummus Technology, Exxon Мobil, Chevron, LanzaJet и Wabtec, а также Экспортно-импортный банк США.

Трамп поздравил Токаева с подписанием контракта на 4 млрд долларов

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обсудил увеличение двустороннего товарооборота между Казахстаном и США. Позднее стало известно, что президент провел в США еще две важные встречи.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
