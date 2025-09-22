Токаев: "Мы считаем США важным стратегическим партнером"

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, принял участие в работе Круглого стола с участием представителей американского бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул глава государства в своем выступлении, пишет Акорда, расширенное стратегическое партнерство Казахстана и Соединенных Штатов поступательно развивается.

"Мы считаем США важным стратегическим партнером и подтверждаем нашу приверженность дальнейшему развитию многогранного сотрудничества. Я рад, что Соединенные Штаты также разделяют этот стратегический подход, который был подтвержден в ходе нашего разговора с президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. Сегодня мы провели еще одну содержательную беседу с президентом Трампом, за что я ему очень признателен", – сказал президент.

Он отметил, что Казахстан высоко оценивает лидерство президента Трампа в продвижении прагматичной дипломатии и содействии мирному урегулированию острых конфликтов от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки.

"Его конструктивная позиция и акцент на достижение конкретных результатов способствуют снижению напряженности и развитию диалога в условиях растущей глобальной поляризации. Столь решительные и ориентированные на результат усилия достойны широкого международного признания. На наш взгляд, эти усилия должны быть доведены до сведения государств – членов ООН в ходе завтрашних Общих дебатов. Соединенные Штаты, вложившие более 100 млрд долларов, является крупнейшим инвестором экономики Казахстана. Мы искренне гордимся достижениями в нашем экономическом взаимодействии. В настоящее время в нашей стране успешно работают более 630 американских компаний. Среди них такие известные бренды, как Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec, Citibank". Касым-Жомарт Токаев

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с Трампом.