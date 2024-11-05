Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе инвестиционного круглого стола во Франции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, обращаясь к капитанам французского бизнеса, Токаев назвал экономическое сотрудничество ключевым фактором успеха стратегического партнерства двух стран.

"Мы рады быть одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Франции в Центральной Азии. На долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с регионом. В этом году объем двусторонней торговли увеличился на 45%. Мы рассчитываем на сохранение этой тенденции. Прямые французские инвестиции также выросли на 15%, достигнув рекордного уровня почти в 900 млн долларов. В настоящее время на казахстанском рынке работают более 200 французских компаний, в том числе такие известные, как Total, Alstom, Orano, Danone, Vicat, Airbus", – сказал президент.

Глава государства рассказал участникам об амбициозных задачах Казахстана по трансформации экономики. Для достижения поставленных целей реализуются масштабные политические и экономические реформы в соответствии с международными стандартами и принципами ОЭСР.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.