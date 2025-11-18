Касым-Жомарт Токаев назвал перспективные направления партнерства с Эстонией

18 ноября 2025 года президенты Касым-Жомарт Токаев и Алар Карис выступили на казахско-эстонском бизнес-форуме, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что проведение форума, в котором принимают участие представители деловых кругов Казахстана и Эстонии, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций.

"Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления взаимовыгодного партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, финансов и образования. Он также подтвердил готовность оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса в нашей стране", – говорится в сообщении.

На мероприятии также выступил президент Эстонии Алар Карис.

Фото: akorda.kz

На полях бизнес-форума компании двух стран подписали 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 517 миллионов долларов.

Фото: akorda.kz

Президент Эстонии прибыл в Астану 17 ноября. В этот же день главы государств провели переговоры, обсудив приоритетные направления экономического взаимодействия.