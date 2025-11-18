#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.14
607.79
6.46
События

Касым-Жомарт Токаев назвал перспективные направления партнерства с Эстонией

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на бизнес-форуме, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 14:01 Фото: akorda.kz
18 ноября 2025 года президенты Касым-Жомарт Токаев и Алар Карис выступили на казахско-эстонском бизнес-форуме, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что проведение форума, в котором принимают участие представители деловых кругов Казахстана и Эстонии, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций.

"Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления взаимовыгодного партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, финансов и образования. Он также подтвердил готовность оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса в нашей стране", – говорится в сообщении.

На мероприятии также выступил президент Эстонии Алар Карис.

Фото: akorda.kz

На полях бизнес-форума компании двух стран подписали 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 517 миллионов долларов.

Фото: akorda.kz

Президент Эстонии прибыл в Астану 17 ноября. В этот же день главы государств провели переговоры, обсудив приоритетные направления экономического взаимодействия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
О чем заявил Токаев на казахско-иорданском бизнес-форуме
17:07, 27 августа 2025
О чем заявил Токаев на казахско-иорданском бизнес-форуме
Касым-Жомарт Токаев принял руководителей бизнес-структур Франции
20:07, 01 ноября 2023
Касым-Жомарт Токаев принял руководителей бизнес-структур Франции
Какие заявления сделал Токаев на бизнес-форуме "Казахстан – Болгария"
17:32, 09 июня 2025
Какие заявления сделал Токаев на бизнес-форуме "Казахстан – Болгария"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: