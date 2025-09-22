Токаев выступил на заседании Круглого стола с участием представителей американского бизнеса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность участия американских энергетических компаний в реализации этой стратегически важной задачи, сообщает Zakon.kz.

Ка пишет Акорда, он также указал на необходимость изучения новых возможностей в области геологоразведки и расширения существующих проектов, а также добычи и переработки урана.

Казахстан обеспечивает около 40% потребностей мирового рынка в уране, при этом порядка 24% американского импорта этого материала приходится на нашу страну.

"Кроме того, в соответствии с приоритетами США в области энергетики мы также продвигаем чистые, эффективные и экологически безопасные энергетические решения на основе угля, на который приходится более 70% генерации энергии в Казахстане. Обладая одними из крупнейших в мире запасов угля, мы разделяем подход США, рассматривающий его как надежный и безопасный источник энергии, по крайней мере, в обозримом будущем. Наша энергетическая стратегия основана на четырех компонентах: нефти, газе, угле и уране. И мы намерены твердо придерживаться этого принципа", – отметил глава государства.

Вторым приоритетом в речи были названы критически важные сырьевые материалы. Президент напомнил, что Казахстан обладает значительными запасами меди, вольфрама, свинца, цинка, лития, графита и других полезных ископаемых, которые приобретают все большее значение для высокотехнологичной индустрии.

"Мы успешно создали благоприятную для инвесторов юрисдикцию в горнодобывающей отрасли, подкрепленную прозрачным и всеобъемлющим законодательством. Казахстанский горнодобывающий сектор уже привлек такие крупные компании, как Ivanhoe, Rio Tinto, Anglo Teck и Fortescuе", – заявил глава государства.

Глава государства отметил широкие возможности сектора транспорта и логистики

Большие перспективы открывает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

"Мы высоко ценим ключевую роль Wabtec в продвижении нашей машиностроительной отрасли и железнодорожного транспорта. В партнерстве с этой компанией Казахстан строит как физические сети, так и интеллектуальные, интегрированные транспортные коридоры, функционирующие на основе данных. Сегодня мы стали свидетелями подписания нового соглашения с Wabtec на сумму более 4 млрд долларов, которое существенно укрепит наше сотрудничество с США в сфере транспорта. Флагманские авиакомпании Air Astana и SCAT активно эксплуатируют самолеты Boeing, которые составляют основу нашего парка гражданской авиации. Мы работаем над расширением сотрудничества с Boeing и надеемся получить дополнительные новые самолеты в ближайшие годы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Следующим приоритетом был назван агропромышленный комплекс.

По мнению президента, американских партнеров должны заинтересовать возможности Казахстана, занимающего шестое место в мире по площади пахотных земель и входящего в десятку крупнейших экспортеров зерна.

"Приглашаем американские компании принять участие в реализации сельскохозяйственного потенциала Казахстана. Мы приветствуем планы PepsiCo и Mars по созданию современных экспортно ориентированных заводов. Эти проекты усилят экспортный потенциал Казахстана и дадут возможность нашей продукции выйти на новые региональные рынки. Для дальнейшего укрепления нашего партнерства мы предлагаем создать совместную Агроинновационную программу, направленную на развитие устойчивого сельского хозяйства, управление водными ресурсами и цифровизацию сельского хозяйства", – отметил глава государства.

Пятым приоритетом в выступлении была обозначена цифровая трансформация.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о планах Казахстана стать в течение ближайших трех лет полностью цифровым государством и ведущим IT-хабом Евразии в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

По словам президента, активное участие в экосистеме Казахстана таких глобальных технологических лидеров, как Nvidia, Amazon, Starlink и Microsoft, свидетельствует о значительном потенциале нашей страны. Наиболее перспективными сферами взаимодействия, по его мнению, могут стать цифровые активы, Индустрия 4.0, искусственный интеллект и решения для "умных городов".

Говоря о финансовом секторе, глава государства проинформировал участников круглого стола о потенциале Международного финансового центра "Астана", в котором зарегистрированы более 4200 компаний из более чем 80 стран, в том числе более 60 американских.

Седьмым приоритетом Касым-Жомарт Токаев считает развитие человеческого потенциала.

"Казахстан постепенно превращается в региональный академический и научно-исследовательский хаб. Сегодня в нашей стране открыто 33 филиала зарубежных университетов, в числе которых такие ведущие американские вузы, как Университет Аризоны, Колорадская школа горного дела, Университет Дьюка, Университет штата Пенсильвания, Университет Миннесоты и Нью-Йоркская киноакадемия", – сообщил президент.

Он также рассказал, что сегодня более 800 стипендиатов программы "Болашак" получают образование в США – в Гарварде, Массачусетском технологическом институте, Стэнфорде, Чикаго и других престижных учебных заведениях.

В данном контексте глава государства предложил расширить совместные проекты с американскими университетами и исследовательскими центрами, направленные на формирование нового поколения лидеров.

Кроме того, президент затронул и вопросы поддержки культуры со стороны бизнеса.

"Сегодня я с большим удовольствием узнал о решении Смитсоновского института учредить Фонд культурного наследия Казахстана, который будет заниматься сохранением, изучением и продвижением на мировой арене богатого наследия нашей страны. Мы особенно благодарны председателю совета директоров Chevron г-ну Майклу Уирту за активную поддержку этой важной инициативы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал развитие и укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами долгосрочным приоритетом внешней политики нашей страны.

"Казахстан расположен в географически чувствительной части мира. Наши стратегические цели, включая сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, остаются неизменными. Наш народ искренне признателен за то, что США одними из первых в мире признали нашу независимость и неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Наша приверженность глубоким политическим и экономическим реформам, прозрачности и политике благоприятствования инвестициям гарантирует американским компаниям равные условия ведения бизнеса в Казахстане и дает им возможность оставаться нашими надежными и долгосрочными партнерами", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, принял участие в работе Круглого стола с участием представителей американского бизнеса.