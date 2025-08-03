Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Генерального секретаря за визит в Казахстан. Он отметил, что его приезд, несмотря на насыщенный график в преддверии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, имеет особое значение для нашей страны, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, открытие первого в Центральной Азии Центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона.

Фото: akorda.kz

"От себя лично и от имени народа Казахстана выражаю искреннюю благодарность вам и вашей команде за неизменную поддержку этой инициативы. Я также высоко оцениваю вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает ваши усилия по реформированию ООН и разделяет ваши приоритеты. В этой связи я вновь подтверждаю непоколебимую приверженность Казахстана основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, которые лежат в основе деятельности Организации Объединенных Наций", – сказал Токаев.

В свою очередь Антониу Гутерриш высказал признательность за теплый прием и отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития.

Фото: akorda.kz

"Казахстан является символом мира, символом диалога, мостом между народами, честным посредником во многих ситуациях. Начало этому положило историческое решение отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад – это поистине выдающийся пример для всего мира. В то время, когда говорят о столкновении цивилизаций, Казахстан на собственном примере, и это убедительно демонстрируют ваши инициативы, доказывает, что диалог и сотрудничество между представителями разных религий и культур возможны. Вы всегда были центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей", – отметил Генеральный секретарь.

Участники встречи обсудили перспективы деятельности Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования Организации Объединенных Наций, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.

Ранее сообщалось, что 3 августа 2025 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит с визитом Казахстан. Планы важного гостя озвучили в пресс-службе Акорды.