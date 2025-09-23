Токаев: Кризис в Украине подрывает безопасность, а ситуация в Газе достигла ужасающих масштабов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости решать международные конфликты дипломатическим путем и призвал к реформированию глобальной системы безопасности, сообщает Zakon.kz.

"Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность. Тем не менее, следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств", – сказал Токаев, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Он также отметил гуманитарную катастрофу в Газе.

"Гуманитарный кризис в Газе достиг ужасающих масштабов, которые невозможно игнорировать. Этот конфликт имеет сложные исторические корни. Мы не можем игнорировать первопричину этой вражды. Казахстан призывает к полной защите всех гражданских лиц и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку решения на основе сосуществования двух государств при центральной роли ООН", – заявил президент.

Президент подчеркнул важность диалога и примирения на Ближнем Востоке.

"Мы вновь подтверждаем нашу поддержку решения на основе сосуществования двух государств при центральной роли ООН", – сказал он, добавив, что Астана приветствует региональные дипломатические инициативы, включая Арабскую мирную инициативу и Соглашения Авраама.

Отдельно Токаев отметил позитивные шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла", – подчеркнул он.

Глава государства предостерег от попыток навязать идею "столкновения цивилизаций".

"Нынешняя геополитическая напряженность порой подталкивает некоторых лидеров к утверждению о неизбежности столкновения цивилизаций. Однако это разделение – не данность и не судьба. Это политический выбор", – сказал он.

Президент также указал на необходимость укрепления международного права.

"Политическое лидерство должно быть основано на взаимопонимании и уважении, а не на взаимной подозрительности и высокомерии", – отметил он.

По словам Токаева, "восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества".

Глава государства напомнил, что в 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 трлн долларов. "Насилие обходится человечеству почти в 20 трлн долларов", – сказал он, добавив, что Казахстан готов принять новый диалог по вопросам ядерного разоружения и нераспространения.

"Мы также призываем к реализации нашего предложения об учреждении Международного агентства по биологической безопасности", – резюмировал президент.

Ранее президент Казахстана заявил, что голоса средних держав должны звучать громче в Совбезе ООН.

