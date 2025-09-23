#АЭС в Казахстане
События

Голоса средних держав должны звучать громче в Совбезе ООН – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, ООН , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 00:07 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к решительной реформе организации и Совета Безопасности, сообщает Zakon.kz.

"На протяжении восьми десятилетий Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества. Все эти годы ООН возглавляла наши совместные усилия, направленные на укрепление коллективной безопасности, нераспространение ядерного оружия, поддержание мира, обеспечение прогресса, сокращение бедности, устойчивое развитие и защиту прав человека", – сказал он. .

По словам Токаев, что страны также должны признать правду: мир претерпел глубокие изменения, и, к сожалению, он меняется не в лучшую сторону. 

"Серьезные нарушения международного права стали "новой нормой", подрывая мировую стабильность и ослабляя доверие между народами, политическими лидерами и государствами. В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира. Дух взаимопонимания и стремление к сотрудничеству должны преобладать над разжиганием войны. Лидеры государств несут ответственность за продвижение к миру", – заявил он. 

Глава государства также подчеркнул, что  Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности. 

"В этой связи всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего. Центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности. Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации", – отметил он. 

Кроме того, президент заявил, что Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности.

"Фактически, средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие. Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех. Прежде всего, для поддержания авторитета ООН в XXI веке государства-члены должны предпринять реальные шаги к прочному миру и безопасности. В противном случае ООН будет обречена вечно смягчать последствия, а коренные причины проблем будут бесконечно множиться", – сказал он.

Токаев сообщил, что может начать этот процесс уже сегодня. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
