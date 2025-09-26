Президент Токаев рассказал о своей главной миссии

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям назвал ключевую миссию в своей работе: "Моя основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость нашего государства". Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент во время выступления отдельно остановился на основных целях и задачах государственной политики. "Я часто говорю, что моя основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость нашего государства, заложить прочный фундамент устойчивого социально-экономического развития страны в это неспокойное время. И все мои решения продиктованы именно этими насущными задачами. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта – фундаментальный, долговременный процесс. Его побочные эффекты и влияние на мировую экономику предстоит изучить, выяснить. Но эта новая технологическая тенденция предопределит будущее всех народов и государств. В этой сфере нет устоявшихся шаблонов, поэтому мы должны действовать решительно, не бояться принимать самые смелые решения. Только так мы сможем реализовать возложенную на нас историческую миссию – занять достойное место в формирующемся новом миропорядке". Касым-Жомарт Токаев Далее он отметил, что в усилении научно-технологического потенциала атомной отрасли важную роль играет международное сотрудничество. "В этом плане у нас уже есть неплохие результаты. Налажено эффективное партнерство с МАГАТЭ, Объединенным институтом ядерных исследований в России, Всемирным ядерным университетом в США, Европейским центром ядерных исследований CERN в Швейцарии и другими известными исследовательскими центрами. Наши ученые задействованы в глобальных научных проектах в области термоядерного синтеза, ядерного материаловедения, радиационных технологий. Участие в столь важных международных инициативах не только показывает большой потенциал нашей ядерной науки, но и способствует привлечению инвестиций, трансферу уникальных технологий и компетенций. Правительству необходимо активизировать международное партнерство в области ядерной науки. Важно также рассмотреть возможности участия Казахстана в многосторонних исследовательских проектах. Агентству по атомной энергии предстоит разработать долгосрочную научно-техническую программу развития атомной науки с четко обозначенными механизмами финансирования". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме Токаев: Самое важное – мы занялись развитием ядерной энергетики О чем еще говорил Токаев во время заседания, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: