Политика

Президент Токаев рассказал о своей главной миссии

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 15:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям назвал ключевую миссию в своей работе: "Моя основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость нашего государства". Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент во время выступления отдельно остановился на основных целях и задачах государственной политики.

"Я часто говорю, что моя основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость нашего государства, заложить прочный фундамент устойчивого социально-экономического развития страны в это неспокойное время. И все мои решения продиктованы именно этими насущными задачами. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта – фундаментальный, долговременный процесс. Его побочные эффекты и влияние на мировую экономику предстоит изучить, выяснить. Но эта новая технологическая тенденция предопределит будущее всех народов и государств. В этой сфере нет устоявшихся шаблонов, поэтому мы должны действовать решительно, не бояться принимать самые смелые решения. Только так мы сможем реализовать возложенную на нас историческую миссию – занять достойное место в формирующемся новом миропорядке".Касым-Жомарт Токаев

Далее он отметил, что в усилении научно-технологического потенциала атомной отрасли важную роль играет международное сотрудничество.

"В этом плане у нас уже есть неплохие результаты. Налажено эффективное партнерство с МАГАТЭ, Объединенным институтом ядерных исследований в России, Всемирным ядерным университетом в США, Европейским центром ядерных исследований CERN в Швейцарии и другими известными исследовательскими центрами. Наши ученые задействованы в глобальных научных проектах в области термоядерного синтеза, ядерного материаловедения, радиационных технологий. Участие в столь важных международных инициативах не только показывает большой потенциал нашей ядерной науки, но и способствует привлечению инвестиций, трансферу уникальных технологий и компетенций. Правительству необходимо активизировать международное партнерство в области ядерной науки. Важно также рассмотреть возможности участия Казахстана в многосторонних исследовательских проектах. Агентству по атомной энергии предстоит разработать долгосрочную научно-техническую программу развития атомной науки с четко обозначенными механизмами финансирования".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 15:09
Токаев: Самое важное – мы занялись развитием ядерной энергетики

О чем еще говорил Токаев во время заседания, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
