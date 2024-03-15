Что видит своей главной миссией, рассказал Токаев

Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта озвучил, что видит своей главной миссией как глава государства, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что к нашим фундаментальным ценностям относятся справедливость и ответственность, которые являются моральным компасом государства и общества, необходимым для достижения социального равенства, мира и гармонии.

"Как глава государства своей главной миссией я вижу построение Справедливого Казахстана. На основополагающие принципы справедливости ориентируюсь с первых дней своего президентства. Целостное концептуальное оформление эта идея получила в сентябрьском Послании 2022 года. В этой связи слышу мнения, что использование в политической риторике и практике понятия "справедливость" якобы влечет за собой определенные риски, порождая чрезмерные ожидания и усиливая требования к власти. Полагаю, это упрощенное понимание и трактовка справедливости как, главным образом, равного распределения благ и ресурсов. В то же время, по моему глубокому убеждению, справедливость – это прежде всего равное распределение прав и ответственности", – сказал Токаев.

По его словам, справедливость и ответственность – неразрывные понятия, потому что справедливость не может существовать без ответственности. Именно ответственное отношение к своему делу, к своим обязанностям является необходимым условием успеха каждого гражданина и всей нации. В этом заключается сила справедливости, заключил президент.

Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев обратился к состоятельным казахстанцам, призвав их строить не только мечети.