Токаев и Маттарелла провели переговоры: раскрыты детали

Сегодня, 29 сентября 2025 года, президенты Казахстана и Италии Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла провели переговоры. Деталями поделились в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Серджо Маттареллы в Казахстан придаст мощный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества между странами. По его словам, визит подтверждает особые узы дружбы и давнего партнерства между Казахстаном и Италией.

"Г-н президент, я очень рад видеть вас здесь в качестве нашего гостя. Это ваш первый официальный визит в Казахстан, и он очень важен, поскольку, без сомнения, откроет новую главу в наших взаимоотношениях. Казахстан и Италия тесно сотрудничают, мы испытываем теплые чувства к вашей стране. Поступательно развивается взаимная торговля. Нас связывают прочные экономические контакты. В самых разных областях и сферах мы добиваемся высоких результатов в нашем сотрудничестве. Как президент, я готов внести свой личный вклад в укрепление наших отношений", – отметил глава государства.

Серджо Маттарелла поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних связей.

"Я рад быть здесь и общаться с вами после вашего визита в Рим в январе прошлого года. Как вы отметили, между нами сложились превосходные отношения, они постоянно укрепляются, становясь все более интенсивными и плодотворными. Из года в год активно развивается наше экономическое, торговое и культурное сотрудничество. Мы видим, что крепнет взаимодействие между нашими университетами. Благодарю вас за вашу дружбу", – сказал президент Италии.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также региональной и международной повестки.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Италии Джордже Мелони.

