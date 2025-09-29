#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Политика

Токаев и Маттарелла провели переговоры: раскрыты детали

президент Италии Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 12:11 Фото: akorda.kz
Сегодня, 29 сентября 2025 года, президенты Казахстана и Италии Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла провели переговоры. Деталями поделились в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Серджо Маттареллы в Казахстан придаст мощный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества между странами. По его словам, визит подтверждает особые узы дружбы и давнего партнерства между Казахстаном и Италией.

"Г-н президент, я очень рад видеть вас здесь в качестве нашего гостя. Это ваш первый официальный визит в Казахстан, и он очень важен, поскольку, без сомнения, откроет новую главу в наших взаимоотношениях. Казахстан и Италия тесно сотрудничают, мы испытываем теплые чувства к вашей стране. Поступательно развивается взаимная торговля. Нас связывают прочные экономические контакты. В самых разных областях и сферах мы добиваемся высоких результатов в нашем сотрудничестве. Как президент, я готов внести свой личный вклад в укрепление наших отношений", – отметил глава государства.

Серджо Маттарелла поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних связей.

"Я рад быть здесь и общаться с вами после вашего визита в Рим в январе прошлого года. Как вы отметили, между нами сложились превосходные отношения, они постоянно укрепляются, становясь все более интенсивными и плодотворными. Из года в год активно развивается наше экономическое, торговое и культурное сотрудничество. Мы видим, что крепнет взаимодействие между нашими университетами. Благодарю вас за вашу дружбу", – сказал президент Италии.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также региональной и международной повестки.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Италии Джордже Мелони.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 12:11
Джорджа Мелони назвала Токаева одним из самых прагматичных лидеров

О том, как президента Италии встретили в Акорде, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Более 20 новых гостиниц построят в Казахстане в ближайшие годы
12:10, Сегодня
Более 20 новых гостиниц построят в Казахстане в ближайшие годы
Утверждено пороговое значение коэффициента налоговой нагрузки за последние три года
12:05, Сегодня
Утверждено пороговое значение коэффициента налоговой нагрузки за последние три года
Как президента Италии встретили в Акорде
11:52, Сегодня
Как президента Италии встретили в Акорде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: