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Политика

Джорджа Мелони назвала Токаева одним из самых прагматичных лидеров

Акорда, Джорджа Мелони, Касым-Жомарт Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 13:07 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони 30 мая 2025 года во время переговоров в расширенном формате в Акорде озвучила, что взаимоотношения между странами уже находятся на высоком уровне, передает корреспондент Zakon.kz.

Первым делом она поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за приглашение, теплый прием и продуктивные переговоры.

"Я хочу сказать, что считаю вас одним из самых прагматичных лидеров, которых я встречала в своей жизни. Это действительно очень полезно. Который понимает, как сложна текущая ситуация, какие сложные времена. В эти непростые времена особенно приятно видеть хорошие новости, и одна из них – это развитие отношений между Казахстаном и Италией. Мы хотим и дальше продвигать и укреплять это партнерство благодаря этому визиту", – сказала Джорджа Мелони.

С ее слов, взаимоотношения между странами уже находятся на высоком уровне.

"Но, несмотря на это, всегда есть пространство для дальнейшего улучшения. Именно этому и посвящен мой визит – в первую очередь, это признание вашей страны и вашего региона, который является перекрестком на континенте между Западом и Востоком", – озвучила Джорджа Мелони.

Она отметила, что в условиях, когда вести диалог в мире становится все сложнее, особенно важно осознавать, кто способен и должен этот диалог поддерживать – кто умеет слушать, понимать и оказывать взаимную поддержку. Подобные встречи, по ее словам, имеют особую ценность и приносят реальную пользу всем сторонам.

"Мы также готовы предложить определенную помощь, потому что осознаем значимость вашей страны в этом регионе. Мы признаем стратегическое значение наших отношений и хотим укреплять их дальше. Наше сотрудничество уже весьма обширно, но мы можем его улучшить. Есть темы, над которыми мы можем работать вместе", – дополнила Джорджа Мелони.

По ее словам, были обсуждены множество направлений – это критически важные сырьевые материалы, нефть, газ, инфраструктура.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Казахстан с официальным визитом 29 мая 2025 года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев тепло встретил ее в столичном аэропорту, где они провели короткую беседу.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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