#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Политика

Как президента Италии встретили в Акорде

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 11:52 Фото: akorda.kz
29 сентября в Акорде состоялась торжественная встреча президента Италии Серджо Маттареллы, прибывшего с официальным визитом в Астану, сообщает Zakon.kz.

Почетного гостя встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Главы государств представили друг другу членов делегаций.

Фото: akorda.kz

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Фото: akorda.kz

Акорда ранее сообщала, что в рамках визита президента Италии состоятся переговоры глав государств. Они рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев и Маттарелла провели переговоры: раскрыты детали
12:11, Сегодня
Токаев и Маттарелла провели переговоры: раскрыты детали
Первый снег в Костанае: перебои с электроэнергией, пробки на дорогах и дорогое такси
10:17, Сегодня
Первый снег в Костанае: перебои с электроэнергией, пробки на дорогах и дорогое такси
Токаев назначил Жаслана Мадиева на новую должность
09:34, Сегодня
Токаев назначил Жаслана Мадиева на новую должность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: