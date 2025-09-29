Как президента Италии встретили в Акорде

Фото: akorda.kz

29 сентября в Акорде состоялась торжественная встреча президента Италии Серджо Маттареллы, прибывшего с официальным визитом в Астану, сообщает Zakon.kz.

Почетного гостя встретил президент Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz Главы государств представили друг другу членов делегаций. Фото: akorda.kz Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран. Фото: akorda.kz Акорда ранее сообщала, что в рамках визита президента Италии состоятся переговоры глав государств. Они рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

