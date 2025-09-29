В центре Астаны одну из улиц назовут именем Марко Поло

Президенты Казахстана и Италии Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла 29 сентября 2025 года провели переговоры в расширенном формате. В пресс-службе Акорды поделились подробностями, сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства подчеркнул, что многоплановое сотрудничество между Казахстаном и Италией опирается на прочный политический диалог, динамичное экономическое партнерство и насыщенные культурно-гуманитарные связи. Особо был отмечен значительный вклад президента Серджо Маттареллы в укрепление партнерства между Астаной и Римом.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что в ходе его официального визита в Италию в прошлом году были достигнуты важные договоренности, которые придали новый импульс казахско-итальянскому сотрудничеству.

"Италия остается одним из трех крупнейших торговых партнеров Казахстана. Наше экономическое сотрудничество развивается очень динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста. Мы приветствуем планы вашей страны по дальнейшему увеличению экспорта. За последние 20 лет Италия инвестировала в нашу экономику до 7,6 млрд долларов. В Казахстане успешно работают 250 итальянских компаний", – сказал президент.

Глава государства обозначил перспективные направления углубления сотрудничества, среди которых критически важные сырьевые материалы, нефтехимия, машиностроение, транспорт и логистика, легкая промышленность, переработка продуктов питания, искусственный интеллект, финансы, туризм и образование.

Стороны отметили активное взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций. В качестве успешного примера было выделено создание диалоговой платформы "Центральная Азия плюс", а также проведение в Астане в мае текущего года первого саммита "ЦА – Италия". Казахстанская сторона высоко оценила поддержку Римом данной инициативы.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил и о состоявшейся дружественной встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выступила ключевым спикером на Международном форуме Астана.

Отдельный блок переговоров был посвящен культурно-гуманитарному взаимодействию. В этом контексте глава нашего государства проинформировал о решении назвать одну из улиц в центре Астаны именем Марко Поло, что станет символом прочной дружбы между Казахстаном и Италией.

Серджо Маттарелла отметил важность дальнейшего углубления партнерства, выразив признательность Касым-Жомарту Токаеву за личный вклад в укрепление доверительного диалога и взаимопонимания между двумя странами.

"Для нас большая честь совершить этот визит. Ваш приезд в Рим в прошлом году стал важнейшим этапом в развитии наших отношений и заложил прочную основу для их дальнейшего укрепления. Эти шаги делают наше партнерство по-настоящему исключительным во всех аспектах. В культурной сфере сотрудничество между нашими странами активно развивается. Италия открывает в Астане первый в Центральной Азии Культурный центр. Инициатива назвать одну из улиц столицы в честь Марко Поло отражает вашу приверженность дальнейшему укреплению наших связей. Искренне благодарю вас за эту поддержку", – подчеркнул президент Италии.

По итогам переговоров стороны выразили уверенность, что официальный визит Серджо Маттареллы станет новой главой в истории казахско-итальянских отношений.

Марко Поло – это венецианский купец и путешественник, представивший историю своего путешествия по Азии в "Книге о разнообразии мира". Несмотря на сомнения в достоверности фактов, изложенных в книге, она служит ценным источником знаний по географии, этнографии, истории Армении, Ирана, Китая, Казахстана, Монголии, Индии, Индонезии и других стран в Средние века. Книга оказала значительное влияние на мореплавателей, картографов, писателей XIV-XVI веков. В частности, она была на корабле Христофора Колумба во время его поиска маршрута в Индию. По подсчетам исследователей, Колумб сделал на ней 70 пометок.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла провели переговоры в узком формате.