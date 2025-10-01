Учителя и дефектологи получили награды из рук Токаева
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 1 октября 2025 года, вручил ряду педагогов государственные награды за значительный вклад в сферу образования и особые заслуги перед Отечеством, сообщает Zakon.kz.
Также, как уточнили в Акорде, наряду со школьными учителями награды из рук президента получили преподаватели колледжей и вузов, а также специалисты, работающие с детьми с особыми потребностями.
Кроме того, на сайте Акорды опубликован указ о награждении государственными наградами.
За значительный вклад в сферу образования и особые заслуги Токаев поручил наградить:
орденом "Парасат"
- Жанбершиеву Улжан – доцента НАО "Кызылординский университет имени Коркыт ата" Министерства науки и высшего образования,
- Мусайбекова Рашида Кабдулкалимовича – сеньор-лектора НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова" Министерства науки и высшего образования;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"
- Абдраимовой Гульнаре Фазылкаримовне – преподавателю КГП "Высший колледж "ASTANA POLYTECHNIC", город Астана,
- Ванов Қуантқан Рзаұлы – ветерану труда, Мангистауская область,
- Губаевой Мугильсин Маулетовне – ветерану труда, город Алматы,
- Жамишевой Сауле Абрашовне – методисту НАО "Республиканская физико-математическая школа", город Алматы,
- Раимбековой Улжан Кеттешовне – учителю КГУ "Школа-гимназия № 7 "Туран", Туркестанская область,
- Серекеевой Кумискул Дуйсеновне – учителю КГУ "Государственная общеобразовательная школа-лицей № 15 имени М. Дүйсенова", город Кызылорда,
- Талканбаеву Мухтару Даулетулы – учителю КГУ "Специализированный лицей-интернат "Дарын" для одаренных детей", Жамбылская область,
- Темирбулатовой Алие Ескалиевне – учителю КГУ "Лицей № 161 имени Ж. Жабаева", город Алматы,
- Шералхан Гульмире – учителю ГКП "Школа-гимназия № 47 имени Т. Тажибаева", город Шымкент;
орденом "Құрмет"
- Мергенбаеву Назигуль Оразбаевну – учителя КГУ "Школа-гимназия № 206", город Алматы,
- Оспанову Айман Кадыровну – учителя КГУ "Школа-гимназия № 86 имени Г. Мусрепова", город Алматы,
- Тазабекову Рахат Касымовну – ветерана труда, Алматинская область,
- Танатканову Нагиму Джакуповну – ветерана труда, город Алматы,
- Тулепову Лаззат Жайшылыковну – директора КГУ "Областная специальная школа интернат", Атырауская область,
- Хамзину Шынар Габдсаматовну – мать-воспитателя КГУ "Областная детская деревня семейного типа", Западно-Казахстанская область;
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Алиеву Салиму Темирбулатовну – учителя КГУ "Школа-лицей № 35", Западно-Казахстанская область,
- Базарбаеву Саруар Оразовну – преподавателя КГКП "Высший строительно-экономический колледж", Северо-Казахстанская область,
- Жалпакова Талгата Темиржановича – преподавателя КГП "Колледж информационных технологий", Павлодарская область,
- Жумагалиеву Шырын Рахимбаевну – учителя КГУ "Средняя школа № 7 имени К. Ушинского", город Талдыкорган,
- Забиякину Оксану Сергеевну – учителя КГУ "Школа-лицей имени Насыра Смагулова города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району Управления образования Акмолинской области",
- Кудайбергенову Татьяну Сергеевну – учителя частного учреждения "Комплекс школа – детский сад "Школа Будущего "Әділет", Карагандинская область,
- Кыдырпатшаеву Кулзиру Орзанбаевну – учителя КГУ "Гимназия № 8", город Жезказган,
- Омарбекову Айгуль Толеутаевну – преподавателя КГКП "Геологоразведочный колледж", область Абай,
- Рахимбаеву Жанар Дайркажиевну – воспитателя ЧОУ "SOS Детская деревня Астана", город Астана;
медалью "Шапағат"
- Лукашевича Александра Аркадиевича – директора ТОО "Urban School", город Астана,
- Шаңбаев Дархан Түгелбайұлы – преподавателя ГКП "Актюбинский высший политехнический колледж".
Ранее Токаев поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником – Днем учителя. По его словам, учитель – это очень важный человек в жизни каждого из нас.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript