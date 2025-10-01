#АЭС в Казахстане
Политика

Учителя и дефектологи получили награды из рук Токаева

Токаев, учителя, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 15:51 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 1 октября 2025 года, вручил ряду педагогов государственные награды за значительный вклад в сферу образования и особые заслуги перед Отечеством, сообщает Zakon.kz.

Также, как уточнили в Акорде, наряду со школьными учителями награды из рук президента получили преподаватели колледжей и вузов, а также специалисты, работающие с детьми с особыми потребностями.

Кроме того, на сайте Акорды опубликован указ о награждении государственными наградами.

За значительный вклад в сферу образования и особые заслуги Токаев поручил наградить:

орденом "Парасат"

  • Жанбершиеву Улжан – доцента НАО "Кызылординский университет имени Коркыт ата" Министерства науки и высшего образования,
  • Мусайбекова Рашида Кабдулкалимовича – сеньор-лектора НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова" Министерства науки и высшего образования;

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"

  • Абдраимовой Гульнаре Фазылкаримовне – преподавателю КГП "Высший колледж "ASTANA POLYTECHNIC", город Астана,
  • Ванов Қуантқан Рзаұлы – ветерану труда, Мангистауская область,
  • Губаевой Мугильсин Маулетовне – ветерану труда, город Алматы,
  • Жамишевой Сауле Абрашовне – методисту НАО "Республиканская физико-математическая школа", город Алматы,
  • Раимбековой Улжан Кеттешовне – учителю КГУ "Школа-гимназия № 7 "Туран", Туркестанская область,
  • Серекеевой Кумискул Дуйсеновне – учителю КГУ "Государственная общеобразовательная школа-лицей № 15 имени М. Дүйсенова", город Кызылорда,
  • Талканбаеву Мухтару Даулетулы – учителю КГУ "Специализированный лицей-интернат "Дарын" для одаренных детей", Жамбылская область,
  • Темирбулатовой Алие Ескалиевне – учителю КГУ "Лицей № 161 имени Ж. Жабаева", город Алматы,
  • Шералхан Гульмире – учителю ГКП "Школа-гимназия № 47 имени Т. Тажибаева", город Шымкент;

орденом "Құрмет"

  • Мергенбаеву Назигуль Оразбаевну – учителя КГУ "Школа-гимназия № 206", город Алматы,
  • Оспанову Айман Кадыровну – учителя КГУ "Школа-гимназия № 86 имени Г. Мусрепова", город Алматы,
  • Тазабекову Рахат Касымовну – ветерана труда, Алматинская область,
  • Танатканову Нагиму Джакуповну – ветерана труда, город Алматы,
  • Тулепову Лаззат Жайшылыковну – директора КГУ "Областная специальная школа интернат", Атырауская область,
  • Хамзину Шынар Габдсаматовну – мать-воспитателя КГУ "Областная детская деревня семейного типа", Западно-Казахстанская область;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Алиеву Салиму Темирбулатовну – учителя КГУ "Школа-лицей № 35", Западно-Казахстанская область,
  • Базарбаеву Саруар Оразовну – преподавателя КГКП "Высший строительно-экономический колледж", Северо-Казахстанская область,
  • Жалпакова Талгата Темиржановича – преподавателя КГП "Колледж информационных технологий", Павлодарская область,
  • Жумагалиеву Шырын Рахимбаевну – учителя КГУ "Средняя школа № 7 имени К. Ушинского", город Талдыкорган,
  • Забиякину Оксану Сергеевну – учителя КГУ "Школа-лицей имени Насыра Смагулова города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району Управления образования Акмолинской области",
  • Кудайбергенову Татьяну Сергеевну – учителя частного учреждения "Комплекс школа – детский сад "Школа Будущего "Әділет", Карагандинская область,
  • Кыдырпатшаеву Кулзиру Орзанбаевну – учителя КГУ "Гимназия № 8", город Жезказган,
  • Омарбекову Айгуль Толеутаевну – преподавателя КГКП "Геологоразведочный колледж", область Абай,
  • Рахимбаеву Жанар Дайркажиевну – воспитателя ЧОУ "SOS Детская деревня Астана", город Астана;

медалью "Шапағат"

  • Лукашевича Александра Аркадиевича – директора ТОО "Urban School", город Астана,
  • Шаңбаев Дархан Түгелбайұлы – преподавателя ГКП "Актюбинский высший политехнический колледж".

Ранее Токаев поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником – Днем учителя. По его словам, учитель – это очень важный человек в жизни каждого из нас.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
