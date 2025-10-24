#АЭС в Казахстане
События

Шавкат Рахмонов, Зарина Алтынбаева и еще ряд казахстанцев получили из рук Токаева госнаграды

казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 14:09 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 октября 2025 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, вручил группе граждан государственные награды и премии, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил президент, орденом "Барыс" ІІ степени награждается прославленный спортсмен Шавкат Рахмонов.

"Он много делает для создания объективного образа нашей страны, ее пропаганды за рубежом".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства отметил, что "в этом году исполняется 30 лет со дня создания Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея – уникальная структура, незыблемый символ нашего нерушимого единства".

"Ее члены неустанно трудятся во имя укрепления стабильности в стране. Укрепление согласия и сплоченности в обществе – это и есть проявление подлинного патриотизма".Касым-Жомарт Токаев

Он вручил орден "Ел бірлігі" представителям нескольких этнокультурных центров нашей страны.

"Культура – залог духовной самостоятельности нации. Поэтому мы с неизменным уважением относимся к тем, кто посвятил свою жизнь служению искусству".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что:

  • За выдающиеся достижения в духовной сфере звание "Қазақстанның Халық әртісі" присвоено известным деятелям искусств Болату Абдилманову, Тамараасар Жанқұл, Шынар Жанысбековой.
  • За большой вклад в развитие культуры звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" удостоены Нина Жмеренецкая, Бахыт Хаджибаев, Зарина Алтынбаева и Айгерім Алтынбек.
  • Обладателем звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" стал также Иван Сауэр, который внес значительную лепту в развитие сельскохозяйственной отрасли.
"Примите эти высокие государственные награды как знак искренней признательности и глубокого уважения народа. Сегодня в соответствии с моим указом высокие государственные награды будут вручены сотням граждан, представляющих все регионы. Выражаю всем им искреннюю признательность".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства подписал указ о награждении государственными наградами РК представителей трудовых династий в канун Дня Республики. Позднее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственных премий Республики Казахстан 2025 года в области науки и техники им. аль-Фараби, гуманитарных наук им. А. Байтурсынулы.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
