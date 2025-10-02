В чем особенность Венгрии и ее столицы для Казахстана, рассказал Токаев

2 октября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Тамаша Шуйока за то, что он принял его приглашение и посетил Астану.

"Ваш первый официальный визит – это очень важное событие с точки зрения укрепления нашего сотрудничества. Венгрия была одним из первых европейских государств, признавших наш суверенитет. А Будапешт стал первым европейским городом, принявшим нашу официальную дипломатическую миссию. Поэтому мы поддерживаем очень тесные контакты с Вашей страной во многих областях. Уверен, что эта тенденция получит свое продолжение, так как она отвечает интересам обеих стран. Поэтому мы будем делать все возможное для дальнейшего укрепления нашего взаимодействия как в политической, так и в экономической сферах", – сказал глава нашего государства.

Тамаш Шуйок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и отметил, что две страны поддерживают активный диалог, основанный на доверии, взаимном уважении и исторических связях.

"Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни. Считаю, что и сегодня наши политические отношения достигли высокого уровня, у нас также очень хорошее экономическое взаимодействие. И, как было отмечено на утренней конференции по искусственному интеллекту Digital Bridge 2025, будущие отношения между двумя государствами также открывают большие перспективы. Мы планируем осуществить множество совместных проектов и инициатив", – подчеркнул президент Венгрии.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического партнерства. Подчеркнута важность укрепления культурных и образовательных связей Казахстана и Венгрии.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, сотрудничеству в рамках многосторонних структур.

Касым-Жомарт Токаев 2 октября провел несколько встреч. В том числе с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, с министром по вопросам ИИ, цифровой экономики и удаленной работы ОАЭ Омаром Аль-Оламой и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Ибрагимом Аль-Мансури, с основателем компании Binance Чанпэн Чжао.