Политика

В Акорде Токаев торжественно встретил президента Венгрии

президент Венгрии Тамаш Шуйок, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 16:37 Фото: akorda.kz
Сегодня, 2 октября 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда торжественно встретил президента Венгрии Тамаша Шуйока, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Венгрии, прибывшего в нашу страну с официальным визитом", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Тамаш Шуйок представили друг другу членов делегаций.

Также пресс-служба главы нашего государства показала видео церемонии встречи президента Венгрии.

Ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме Digital Bridge 2025 в Астане, где заявил, что искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях, и высказался о его внедрении во все сферы жизни казахстанцев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 16:37
С кем встретился Токаев на полях международного форума Digital Bridge 2025

Позднее Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, в том числе с основателем Telegram Павлом Дуровым.

