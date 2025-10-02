В Акорде Токаев торжественно встретил президента Венгрии

Сегодня, 2 октября 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда торжественно встретил президента Венгрии Тамаша Шуйока, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Венгрии, прибывшего в нашу страну с официальным визитом", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Тамаш Шуйок представили друг другу членов делегаций.

Также пресс-служба главы нашего государства показала видео церемонии встречи президента Венгрии.

Ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме Digital Bridge 2025 в Астане, где заявил, что искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях, и высказался о его внедрении во все сферы жизни казахстанцев.

Позднее Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, в том числе с основателем Telegram Павлом Дуровым.