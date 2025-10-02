Токаев принял гендиректора пекинской компании, инвестирующей в стартапы в сфере ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации, венчурных инвестиций, развития конкурентоспособной экосистемы стартапов и привлечения глобальных технологических партнеров.

Токаев поблагодарил Ли Кай Фу за активное участие в работе Совета по развитию искусственного интеллекта и мероприятиях форума Digital Bridge 2025.

Президент был проинформирован о совместном запуске казахстанской стороной и компанией 01ai языковой модели AlemLLM, а также других перспективных направлениях сотрудничества в целях развития экосистемы искусственного интеллекта.

Отметим, что Sinovation Ventures – пекинская венчурная компания, основанная в 2009 году. Фирма занимается инвестированием в стартапы, использующие технологии искусственного интеллекта. Это была одна из первых китайских фирм венчурного капитала, которая открыла свое присутствие в Соединенных Штатах.

