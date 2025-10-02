#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Политика

Токаев принял гендиректора пекинской компании, инвестирующей в стартапы в сфере ИИ

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 19:41 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации, венчурных инвестиций, развития конкурентоспособной экосистемы стартапов и привлечения глобальных технологических партнеров.

Токаев поблагодарил Ли Кай Фу за активное участие в работе Совета по развитию искусственного интеллекта и мероприятиях форума Digital Bridge 2025.

Президент был проинформирован о совместном запуске казахстанской стороной и компанией 01ai языковой модели AlemLLM, а также других перспективных направлениях сотрудничества в целях развития экосистемы искусственного интеллекта.

Отметим, что Sinovation Ventures – пекинская венчурная компания, основанная в 2009 году. Фирма занимается инвестированием в стартапы, использующие технологии искусственного интеллекта. Это была одна из первых китайских фирм венчурного капитала, которая открыла свое присутствие в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, о чем договорились президенты Казахстана и Венгрии по итогам переговоров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Президенты Казахстана и Венгрии посетили международный центр ИИ
20:35, Сегодня
Президенты Казахстана и Венгрии посетили международный центр ИИ
О чем договорились президенты Казахстана и Венгрии по итогам переговоров
19:12, Сегодня
О чем договорились президенты Казахстана и Венгрии по итогам переговоров
Президент Венгрии – Токаеву: Связи, которые объединяют наши народы, уходят корнями в далекое прошлое
18:11, Сегодня
Президент Венгрии – Токаеву: Связи, которые объединяют наши народы, уходят корнями в далекое прошлое
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: