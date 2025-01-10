Известного предпринимателя и эксперта в области ИИ принял Касым-Жомарт Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 января 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента.

"В ходе встречи с президентом Института искусственного интеллекта Sinovation Venture доктором Ли Кай-Фу глава государства подчеркнул стратегическую важность внедрения передовых технологий и отметил, что обмен опытом с ведущими мировыми экспертами способствует достижению амбициозных целей в сфере цифровой трансформации", – говорится в сообщении в пятницу.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам интеграции искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества, включая образование, здравоохранение, энергетику и другие.

Фото: akorda.kz

Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке программных продуктов и искусственного интеллекта в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы.

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