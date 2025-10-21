#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Что еще посетили Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев

президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 17:08 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Об этом 21 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что в Международном центре искусственного интеллекта Alem.AI главы государств ознакомились с развитием цифровых технологий и применением искусственного интеллекта.

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев представил высоким гостям концепцию AI-Driven Government – ситуационного центра для анализа и управления государственными процессами, а также принятия GovTech-решений.

В ходе посещения главам государств были продемонстрированы технологии Smart City, зона робототехники, проекты Samruk-Kazyna, направленные на внедрение ИИ в различных отраслях.

Президенты также ознакомились с деятельностью инновационного кластера Astana Hub, объединяющего свыше 1800 IT-компаний и стартапов, включая более 460 с иностранным участием.

Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву были представлены разработки казахстанских компаний, успешно выходящих на международные рынки.

Фото: akorda.kz

Ранее президентам Казахстана и Азербайджана презентовали проект "Развитие Среднего коридора".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 17:08
15 документов о сотрудничестве подписали Казахстан и Азербайджан

О том, с какими заявлениями выступили Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев перед СМИ по итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
