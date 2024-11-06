Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек
Фото: akorda.kz
6 ноября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек для участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.
По данным Акорды, в аэропорту "Манас" главу государства встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Также в пресс-службе президента поделились снимками с места событий.
Фото: akorda.kz
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