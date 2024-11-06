Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек

Фото: akorda.kz

6 ноября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек для участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

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