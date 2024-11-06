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Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:41 Фото: akorda.kz
6 ноября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек для участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в аэропорту "Манас" главу государства встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:41

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:41

Фото: akorda.kz

Также в пресс-службе президента поделились снимками с места событий.

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Бишкек, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:41

Фото: akorda.kz

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Политика Бишкек Внешняя политика
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