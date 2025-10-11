Дмитрий Журавлёв: "Казахстан и Россия вступают в новый этап отношений"

В Душанбе состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина на полях саммита глав государств СНГ. Казахстанский лидер назвал предстоящий визит в Россию "рубежным" и выразил уверенность, что он придаст дополнительный импульс стратегическому партнерству между странами.

О том, почему отношения Казахстана и России выходят на новый уровень, рассказал российский политолог, научный руководитель Института региональных проблем и доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлёв.

– Президент Казахстана назвал предстоящий визит в Россию "рубежным" и отметил, что он придаст дополнительный импульс стратегическому партнерству и союзничеству между нашими странами. Как вы оцениваете значение этого визита и в чем может заключаться его "рубежный" характер?

– Я не могу быть уверен, что президент имел в виду именно это. Но думаю, что здесь речь идет о начале нового этапа наших отношений. Да, сначала мы были частью одной страны, затем – частями одного объединения, я имею в виду СНГ, в котором Россия занимала доминирующее положение, что было совершенно естественно. Сейчас Казахстан вырос, "повзрослел". Наши отношения будут приобретать гораздо более глубокий и многосторонний характер, чем прежде, не потому, что раньше что-то было плохо, а потому что они развиваются, растут и, следовательно, становятся все более разнообразными.

– Как вы думаете, какие вопросы будут вынесены на повестку во время визита президента Казахстана?

– Очевидно, что это вопросы экономического сотрудничества, транспортных коридоров между Востоком и Западом, в которых Россия и Казахстан будут играть ключевую роль. Господин Токаев вчера уже отметил это в своем выступлении на саммите "Центральная Азия – Россия". Возможно, будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества и региональной безопасности.

– Как вы можете охарактеризовать нынешний этап сотрудничества между Казахстаном и Россией?

– Как стратегическое союзничество, дружбу и высокое экономическое партнерство.

– Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Россия "в хорошем смысле слова обречены на вечное союзничество и дружбу". Насколько это заявление отражает взаимозависимость между двумя странами сегодня?

– Совершенно очевидно, что география и экономика делают нашу дружбу почти неизбежной. Хотя, как показал пример Украины, неизбежной дружбы, к сожалению, не бывает. Но для пользы наших стран она действительно необходима. В рамках здравого смысла и рационального выбора сотрудничество и союз между нашими странами неизбежны.

– По словам Касым-Жомарта Токаева, объем взаимной торговли достиг 28 млрд долларов, а Россия остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Как эти цифры характеризуют текущее экономическое сотрудничество между странами?

– Это глубокое экономическое сотрудничество, которое строится на взаимопроникновении наших систем — например, российских банков и казахстанских сельскохозяйственных предприятий, российских промышленных компаний и казахстанского транспорта и так далее. 28 миллиардов – это, может быть, не так уж много, но если сравнивать с инвестициями России в другие страны, очевидно, что Казахстан является нашим ведущим партнером.

– Накануне, в ходе саммита в формате "Центральная Азия – Россия", президент Казахстана среди приоритетов сотрудничества с Россией выделил создание совместных торгово-промышленных зон, локализацию производства, индустриальные хабы. Также он предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна. Как вы считаете, насколько значимы такие проекты для двух стран?

– Я думаю, что и Россия, и Казахстан дошли бы до таких проектов и самостоятельно, но работать вместе всегда эффективнее, чем поодиночке. Поэтому такое развитие вполне реально. Во всех сферах необходимо повышать уровень переработки и добавленной стоимости, потому что торговать сырьем проще всего, но это не значит, что эффективнее всего.

– Можно ли сказать, что на основе инициатив, предложенных на саммите в Душанбе, модель сотрудничества между Россией и Казахстаном может меняться с сырьевой в сторону индустриально-инновационной?

– В конечном счете, это неизбежно. Либо мы сделаем этот шаг, либо останемся в хвосте мировой экономики. Нельзя вечно быть сырьевой империей – это не может длиться долго. Сырьевые ресурсы – это основа, с помощью которой можно развивать более инновационные сектора экономики. И России, и Казахстану это абсолютно необходимо. Поэтому сотрудничество в сфере высоких технологий должно сменить сотрудничество в поставках сырья.

– Владимир Путин отметил, что у Казахстана и России "особые отношения" и что обе страны являются инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Как вы считаете, какую роль сейчас играет казахстанско-российское партнерство в развитии ЕАЭС и СНГ?

– Мы – две крупнейшие страны СНГ и ЕАЭС. И по объему экономики, и по территории. Только по численности населения Казахстан, может быть, уступает некоторым другим странам. Во всем остальном мы – лидеры. Естественно, именно наше сотрудничество является основанием для повышения уровня взаимодействия между странами СНГ и ЕАЭС. Собственно, ЕАЭС изначально создавался Россией и Казахстаном.

– Лидеры подчеркнули добрые и дружеские отношения. Насколько, по вашему мнению, фактор личной дипломатии играет роль в развитии двусторонних отношений?

– Он всегда играет ключевую роль. Доверие – это то, что невозможно где-то найти или взять с собой. Оно нарабатывается годами и десятилетиями. Но если оно есть, оно делает политическую и дипломатическую работу на порядок более эффективной. Если вы доверяете друг другу, вам не нужны гарантии, а именно гарантии являются самой трудоемкой частью любой дипломатии. Токаев относительно недавно у власти, Путин – уже очень давно, но, несмотря на эту разницу во времени, лидеры очень быстро нашли не просто общий язык, но и взаимное доверие.