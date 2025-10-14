Президентская система правления сохранит свою актуальность в Казахстане – Токаев

Выступая 14 октября 2025 года на первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, обращаясь к участникам заседания, всем вам известно, что в нашей стране реализуются масштабные преобразования в различных сферах.

"Объединив усилия, мы проводим политические и социально-экономические реформы. Эти преобразования получат свое продолжение. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство". Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране. В целом, переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, подобную парламентскую систему приняли две трети стран мира.

"Сейчас необходимо выработать общие установки, разумные и взвешенные предложения. Поэтому нам предстоит самым тщательным образом изучить и детально рассмотреть все точки зрения и идеи". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что инициатива о создании однопалатного Парламента – инновационное политическое решение.

"Сейчас в обществе, в социальных сетях высказываются различные мнения. Подавляющее большинство считает, что это "абсолютно назревший вопрос". Звучат даже заявления, что "нет необходимости обсуждать и проводить референдум по инициативе, получившей поддержку большинства населения". Есть и те, кто считает, что "не нужно затягивать проведение реформы, ее можно осуществить в ближайшее время, в кратчайшие сроки". Действительно, с какой стороны ни подходить к этому вопросу, он представляется чрезвычайно актуальным. Активное участие граждан и высказывание ими различных точек зрения – это позитивный процесс". Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем, как отметил глава государства, парламентская реформа – это крайне сложная работа.

"Недопустимо проявлять поспешность, поскольку это решение станет судьбоносным для нашей страны, напрямую повлияет на будущее государства. Столь важный шаг должен быть принят только посредством широкого обсуждения. Казахстан – это Слышащее и Справедливое государство. Это наш незыблемый постулат". Касым-Жомарт Токаев

О чем еще заявил президент на первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе, можете узнать здесь.